Сергій Стаднюк

На матчі Ліги конференцій Шахтар – Легія в Кракові декілька разів з’явився банер із написом «Ми пам’ятаємо Волинь». Польські ультрас вивішували його на початку гри, банер змусили зняти представники УЄФА. Проте згодом він з'явився знову.

Повідомлялося також, що його забороняли проносити на стадіон, через що частина фанатів відмовлялася проходити на арену в Кракові. Окрім цього, ультрас Легії вивісили полотнище з червоно-білим написом «Lwów» на тлі польського прапора. «Lwów» є польською назвою українського міста Львів.

Нагадаємо, поєдинок другого туру загального етапу Ліги конференцій завершився поразкою Шахтаря з рахунком 1:2. Гості повели на 16-й хвилині – Рафал Аугустиняк неймовірним ударом здалеку відкрив рахунок.

Донеччани відігралися після перерви: Юхим Конопля навісив із лівого флангу до штрафного, де Лука Мейрелліш головою влучив у ціль. Однак у компенсований час Легія вирвала перемогу – Аугустиняк потужним штрафним поцілив у «дев’ятку».