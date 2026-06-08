Сергій Разумовський

Карабобо став переможцем Апертури чемпіонату Венесуели, здолавши у фінальному матчі Пуерто Кабельйо. Одним із героїв вирішальної зустрічі став нападник Ерік Рамірес, який виступає за Карабобо на правах оренди з київського Динамо.

Венесуельський форвард відкрив рахунок у першому таймі, впевнено реалізувавши пенальті на 26-й хвилині. Саме цей гол дозволив Карабобо піти на перерву з мінімальною перевагою та отримати психологічну перевагу перед другою половиною зустрічі.

Після перерви Карабобо зумів розвинути успіх. На 58-й хвилині Мартінес подвоїв перевагу своєї команди, зробивши рахунок 2:0. Після цього Пуерто Кабельйо опинився у складному становищі та був змушений активніше йти вперед у пошуках шансів врятувати матч.

Інтрига повернулася вже у компенсований час. На 90+4-й хвилині Пернія скоротив відставання Пуерто Кабельйо, однак на більше команді часу вже не вистачило. Карабобо втримав переможний результат і здобув титул переможця Апертури.

Таким чином, команда Еріка Раміреса стала чемпіоном першої частини сезону у Венесуелі. У другій половині кампанії відбудеться Клаусура, після чого абсолютний чемпіон країни визначиться в окремому матчі між переможцями Апертури та Клаусури.

Чемпіонат Венесуели (Апертура), фінал

Карабобо – Пуерто Кабельйо 2:1

Голи: Ерік Рамірес, 26 (пен.), Мартінес, 58 – Пернія, 90+4

Нагадаємо, Рамірес на правах оренди виступав і в Європі, і в нього відверто не пішло.