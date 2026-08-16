Сергій Разумовський

Український нападник Артем Степанов забив свій перший гол у новому сезоні за Утрехт. Форвард відзначився в матчі другого туру чемпіонату Нідерландів проти АЗ Алкмара, однак його результативний удар не допоміг команді уникнути розгромної поразки.

Утрехт на власному полі поступився супернику з рахунком 1:4 та після двох турів залишається без набраних очок. Для команди це вже друга поразка на старті чемпіонату Нідерландів.

Гості відкрили рахунок наприкінці першого тайму. На першій компенсованій хвилині до стартових 45 хвилин Пер Копмейнерс скористався можливістю біля воріт Утрехта та вивів АЗ Алкмар уперед.

Після перерви команда з Алкмара швидко збільшила свою перевагу. На 47-й хвилині Веслі Пататі забив другий гол гостей, а ще через дві хвилини Мекс Мердінк скористався черговою нагодою та довів рахунок до 3:0.

Утрехт намагався повернутися в гру й зумів скоротити відставання. На 62-й хвилині після подачі з кутового Степанов виграв боротьбу у штрафному майданчику АЗ та ударом головою або з близької відстані відправив м’яч у сітку. Цей гол став єдиним для господарів у зустрічі.

Для 19-річного українця результативний удар став першим у новому сезоні. Водночас Степанов провів на полі весь матч і був одним із найпомітніших футболістів Утрехта в атакувальній фазі. На 23-й хвилині нападник отримав жовту картку.

Попри гол Степанова, Утрехт не зміг нав’язати супернику рівну боротьбу. Гості продовжували створювати небезпечні моменти та контролювали перебіг зустрічі. Остаточний рахунок було встановлено на 84-й хвилині, коли Аюб Уфкір забив четвертий м’яч АЗ.

У підсумку Утрехт зазнав поразки з рахунком 1:4. Команда програла обидва стартові матчі чемпіонату Нідерландів і поки що не набрала жодного очка.

У стартовому турі чемпіонату Степанов не потрапив до заявки нідерландської команди. Причиною стали проблеми з оформленням повторної оренди футболіста з леверкузенського Баєра. Після завершення необхідних процедур українець зміг повернутися до складу та взяти участь у матчі проти АЗ Алкмара.

Ередивізі, другий тур

Утрехт – АЗ Алкмар 1:4

Голи: Степанов, 62 – Пер Копмейнерс, 45+1, Пататі, 47, Мердінк, 49, Уфкір, 84