Нападник молодіжної збірної України Богдан В’юнник поділився в інтерв’ю «Чемпіон Радіо» очікуваннями від Євро-2025 (U-21).

Я думаю, що все йде від голови, тому зараз нам потрібно порох у порохівницях зібрати і віддати наш максимум. Всі бачать ім’я збірних і орієнтуються по перших національних командах, але я думаю, що U-21 – то взагалі інші команди, інший рівень, і тому можу сказати, що і Фінляндія, і Данія, й, вочевидь, Нідерланди будуть дуже важкими суперниками.

Ми маємо цілий день розписаний: тренування зранку, теорію, потім обід, потім знову маємо індивідуальні зустрічі, згодом тренування вечором і ще маємо теорії групові та індивідуальні й потім відновлення.

Тому Мельгоса нас готує на це Євро й всі розуміють, що для нашої країни це дуже важливо – показати знову наш прапор на міжнародній арені. Також це такий ринок для європейських скаутів, котрі будуть приїжджати і дивитись на нас.