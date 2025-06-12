Нападник збірної України заявив, що навіть Фінляндія буде важким суперником у групі на Євро
Скромність, реверанс чи невпевненість у своїх силах?
близько 1 години тому
Нападник молодіжної збірної України Богдан В’юнник поділився в інтерв’ю «Чемпіон Радіо» очікуваннями від Євро-2025 (U-21).
Я думаю, що все йде від голови, тому зараз нам потрібно порох у порохівницях зібрати і віддати наш максимум. Всі бачать ім’я збірних і орієнтуються по перших національних командах, але я думаю, що U-21 – то взагалі інші команди, інший рівень, і тому можу сказати, що і Фінляндія, і Данія, й, вочевидь, Нідерланди будуть дуже важкими суперниками.
Ми маємо цілий день розписаний: тренування зранку, теорію, потім обід, потім знову маємо індивідуальні зустрічі, згодом тренування вечором і ще маємо теорії групові та індивідуальні й потім відновлення.
Тому Мельгоса нас готує на це Євро й всі розуміють, що для нашої країни це дуже важливо – показати знову наш прапор на міжнародній арені. Також це такий ринок для європейських скаутів, котрі будуть приїжджати і дивитись на нас.
Першу гру «синьо-жовтих» на молодіжному чемпіонаті Європи-2025 можна подивитися вже сьогодні, 12 червня. Пряма трансляція матчу Україна – Данія. Початок – о 19:00 за Києвом.
Раніше головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса заявив про бажання вийти до фіналу Євро-2025.
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