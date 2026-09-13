У четвертому турі італійської Серії А Ювентус на виїзді зазнав поразки від Сассуоло – 2:3. Усі п’ять голів команди забили після перерви, а чотири з них припали на заключні хвилини зустрічі.

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Перший тайм минув без результативних атак. Гра пожвавилася після 65-ї хвилини, коли Еспозіто вивів Сассуоло вперед. Ювентус відповів на 82-й хвилині – Жегрова відновив рівновагу та подарував своїй команді надію на позитивний результат.

Однак господарі знову вийшли вперед на 89-й хвилині завдяки голу Бауї. Туринці не здалися й уже в компенсований час вдруге зрівняли рахунок. Косовар оформив дубль.

Здавалося, що Ювентус урятувався від поразки, проте Сассуоло провів останню атаку та зумів вирвати перемогу. Аджич, що перейшов саме з Турина, приніс господарям три очки. У підсумку команди влаштували справжні гойдалки в завершальній частині матчу.

В іншій зустрічі Наполі на власному полі здолав Болонью з рахунком 1:0. У першому таймі гол Теата не зарахували через офсайд, а після перерви господарі відкрили рахунок.

На 66-й хвилині Лоботка завдав результативного удару та забезпечив Наполі мінімальну перевагу. Болонья не змогла відповісти, тому не привезла з Неаполя жодного очка. Український нападник гостей Артем Довбик не взяв участі в матчі через травму.

Ювентус залишився на сімох очках, але дозволив Сассуоло наздогнати себе. Наполі має шість балів і розташовується нижче в турнірній таблиці. Болонья з одним очком посідає 17-те місце, перебуваючи безпосередньо над зоною вильоту.

Серія А, четвертий тур

Наполі – Болонья 1:0

Гол: Лоботка, 66

Сассуоло – Ювентус 3:2

Голи: Еспозіто, 65, Бауї, 89, Аджич, 90+4 – Жегрова, 82, 90+1