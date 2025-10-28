Наполі на виїзді мінімально обіграв Лечче
Долю поєдинку вирішив один гол
39 хвилин тому
Фото - Getty Images
Гравці Наполі у матчі 9-го туру італійської Серії А на виїзді перемогли Лечче з рахунком 1:0. Франк Замбо-Ангісса вирішив тріумф чинного чемпіона на 69-й хвилині.
Господарі поля мали шанс відзначитися, але Франческо Камарда не реалізував пенальті.
Наполі набрав 18 балів і очолює турнірну таблицю з триочковою перевагою над Ромою.
Серія А, 9-й тур
Лечче – Наполі – 0:1
Гол: Замбо-Ангісса, 69.
