Сергій Стаднюк

Півзахисник Наполі Кевін Де Брюйне зазнав травми у матчі восьмого туру італійської Серії А проти Інтера (3:1).

На 33-й хвилині жива легенда бельгійського футболу реалізував пенальті й відкрив рахунок. Але відразу гравець відчув дискомфорт у задній поверхні стегна та попросив заміну. На 37-й хвилині його замінив Матіас Олівера.

Пізніше стало відомо, що обстеження виявило серйозний розрив двоголового м’яза правого стегна. Повідомляється, що 34-річний півзахисник уже розпочав реабілітацію.

Відновлення ветерана триватиме декілька місяців. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

У цьому сезоні Де Брюйне провів уже 11 матчів, ставши беззаперечним лідером команди. У них зірковому хавбеку вдалося забити чотири м'ячі та оформити дві результативні передачі.

Нагадаємо, Де Брюйне перебрався до Наполі цього літа, перейшовши з Манчестер Сіті.