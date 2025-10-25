Наполі та Інтер провели центральний матч восьмого туру чемпіонату Італії. Команда з Неаполя здобула впевнену перемогу, забивши супернику на два м'ячі більше.

Голи Кевіна де Брюйне, Скотта Мактомінея та Замбо Ангісси забезпечили господарям комфортну перевагу, тоді як міланці змогли відповісти лише влучним ударом Хакана Чалханоглу з пенальті.

Завдяки цьому успіху Наполі набрав 18 очок і вийшов на перше місце у турнірній таблиці. Інтер, у свою чергу, залишився з 15 очками і займає четвертий рядок.

Серія А, 8-й тур

Наполі — Інтер 3:1

Голи: Де Брюйне, 33 (пен.), Мактоміней, 54, Ангісса, 67 — Чалханоглу, 59 (пен.)