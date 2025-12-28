Павло Василенко

Наполі на виїзді переміг у Кремонезе з рахунком 2:0 у матчі 17-го туру Серії А. Обидва голи були забиті в першому таймі датським нападником Расмусом Гойлундом.

Кремонезе ж були абсолютно безпорадні. Вони зосередилися на обороні, і будь-які спроби контратак легко нейтралізувалися. Як наслідок, господарі не змогли забити жодного гола.

Наполі набрав 34 очки і піднявся на друге місце в турнірній таблиці Серії А. Кремонезе – 12-й з 21 балом.

Серія А, 17-й тур

Кремонезе – Наполі – 0:2

Голи: Гойлунд, 13, 45+1.