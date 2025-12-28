Наполі прагне підписати талановитого вінгера Реала
близько 2 годин тому
Франк Мастантуоно/фото: Реал
Наполі планує підписати перспективного вінгера мадридського Реала Франка Мастантуоно, повідомляє журналіст Екрем Конур.
За даними джерела, клуб готовий запропонувати оренду аргентинця з опцією подальшого викупу, а загальна вартість угоди може сягнути 50 млн євро.
Однак очікується, що Реал відхилить пропозицію, оскільки не збирається прощатися з 18-річним талановитим футболістом, придбаним літом із Рівер Плейта.
За ситуацією навколо гравця також стежать клуби англійської Прем'єр-ліги, але поки що жодних офіційних пропозицій не надходило.
Нинішнього сезону Мастантуоно провів 14 матчів, забив один гол і зробив одну результативну передачу.