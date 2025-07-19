Павло Василенко

Джек Гріліш погодив індивідуальну програму тренувань поза складом Манчестер Сіті, що відкриває шлях до його чергового відходу з клубу.

29-річний гравець збірної Англії не потрапив до складу «міщан» на клубний чемпіонат світу в США, і Хосеп Гвардіола вже тоді дав зрозуміти, що, ймовірно, не розраховує на гравця.

В даний час Гріліш індивідуально займається з персональним тренером, щоб покращити свою форму, яка значно погіршилась за останній сезон. Однак найближчими днями він повернеться на тренувальну базу і розпочне тренування під керівництвом тренерів клубу.

Основний склад Манчестер Сіті відновить тренування лише 28 липня після участі в Клубному чемпіонаті світу та короткої літньої перерви, що розпочалася лише десять днів тому.

Гріліш тренуватиметься індивідуально у тренувальному центрі доти, доки інший клуб не зробить більш вигідну пропозицію, повідомляє Telegraph.

Минулого сезону вінгер забив лише один гол і віддав одну гольову передачу у 20 матчах Англійської Прем'єр-ліги. Він перейшов до Манчестер Сіті з Астон Вілли за 117 мільйонів євро, що на той момент було рекордною сумою для англійського гравця.