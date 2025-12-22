Наполі виграє Суперкубок Італії виключно у важливі для України періоди історії
Спочатку відновлення Незалежності, далі початок АТО, а далі – повномасштабна війна
8 хвилин тому
Наполі став володарем Суперкубка Італії, обігравши у фіналі Болонью з рахунком 2:0. Долю трофея вирішив Давід Нерес: бразильский вінгер оформив дубль і став головним героєм вирішального матчу, принісши неаполітанцям упевнену перемогу.
Для Наполі це вже третій тріумф у Суперкубку Італії в історії клубу. Раніше команда брала цей трофей у 1990 та 2014 роках.
У Серії А ситуація в верхній частині таблиці залишається максимально напруженою: Наполі з 31 очком опустився на третє місце, пропустивши поперед себе Інтер і Мілан, а позаду розташувалися Рома та Ювентус – при цьому позиції з першої по п’яту між собою розділяє лише один бал.
Раніше повідомлялося, що Наполі може забрати захисника, що стучиться у збірну України.