Сергій Разумовський

Наполі став володарем Суперкубка Італії, обігравши у фіналі Болонью з рахунком 2:0. Долю трофея вирішив Давід Нерес: бразильский вінгер оформив дубль і став головним героєм вирішального матчу, принісши неаполітанцям упевнену перемогу.

Для Наполі це вже третій тріумф у Суперкубку Італії в історії клубу. Раніше команда брала цей трофей у 1990 та 2014 роках.

У Серії А ситуація в верхній частині таблиці залишається максимально напруженою: Наполі з 31 очком опустився на третє місце, пропустивши поперед себе Інтер і Мілан, а позаду розташувалися Рома та Ювентус – при цьому позиції з першої по п’яту між собою розділяє лише один бал.

Раніше повідомлялося, що Наполі може забрати захисника, що стучиться у збірну України.