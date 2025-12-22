Чемпіон Італії торгує рекордсмена збірної України
Конте тисне на керівництво Наполі
33 хвилини тому
Арсеній Батагов / Фото - Наполі
Екслідер молодіжної збірної України Арсеній Батагов може залишити Трабзонспор посеред сезону, повідомляє Karadeniz Gazetesi.
Серед претендентів на Батагова називають Наполі. Наставник чемпіона Італії Антоніо Конте наполягає на підписанні українського оборонця.
Неаполітанці готові задовольнити фінансові запити Трабзона, сплативши за Арсенія 25 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Батагов зацікавив ряд європейських клубів.
Батагов у нинішньому сезоні провів 17 матчів за Трабзонспор: 2 асисти. Transferamrkt оцінює вартість захисника у дев’ять мільйонів євро.
Також Арсеній є рекордсменом за кількістю матчів в складі молодіжної збірної України (39 матчів).