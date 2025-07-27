Павло Василенко

Чемпіон Серії А – Наполі – оголосив про плани будівництва нового стадіону, який відповідає всім сучасним стандартам і готовий до проведення матчів чемпіонату Європи 2032 року, який спільно проведуть Італія та Туреччина.

Згідно з заявою неаполітанців, стадіон «Дієго Армандо Марадона» не може бути відремонтований відповідно до останніх стандартів УЄФА.

«Після двох років досліджень, проведених технічними експертами клубу, стадіон «Марадона» був визнаний непридатним для інвестицій. Запропоновані муніципалітетом заходи незадовільні з погляду фінансової стійкості і дозволять запровадити стандарти, необхідні сучасного об'єкта. Наполі має намір інвестувати власні кошти у будівництво нового стадіону, який зможе ухвалити чемпіонат Європи 2032 року. З цією метою клуб визначив район міста, де будівництво нового стадіону зробить значний внесок у план міського оновлення без додаткових витрат для спільноти», – йдеться у заяві клубу.

Саме тому Наполі готує новий проект та будівництво нового стадіону, яке має бути завершено до 2031 року.