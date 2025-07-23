Павло Василенко

За даними ЗМІ, колишнього професійного футболіста Мікеле Ношезе було вбито поліцією у своєму будинку на Ібіці.

Ношезе помер після зіткнення з поліцією, яка прийшла до нього додому після того, як сусіди поскаржилися на гучну музику під час вечірки, яку він влаштовував.

Він грав за молодіжну команду «Напол», але вирішив залишити футбол і стати діджеєм, де досяг великого успіху. Багато хто знав його під сценічним псевдонімом DJ Gozi.

Імовірно, поліція приїхала на його адресу через повідомлення про надмірний шум, і ситуація швидко переросла у фізичне протистояння.

Сам Ношезе був добре відомий на Ібіці, де він жив останні десять років, і часто виступав у Лондоні, Парижі, Барселоні та Нью-Йорку.

Його смерть викликала шок серед друзів та колег із музичної індустрії, і нині іспанська влада відновлює обставини подій.

Після прибуття поліції діджей, ймовірно, був побитий, пише The Sun.

Тіло доставили до моргу, де очікуються результати експертизи для визначення причин смерті.

Мікеле також був талановитим футболістом та грав у Серії С за Кавезе та Беневенто, а також за молодіжну команду Наполі.

Йому пропонували можливість професійно грати у вищій лізі Швейцарії, але він відмовився стати діджеєм.

Він також мав диплом економіста. Розслідування його смерті продовжується.