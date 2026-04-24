Сергій Разумовський

Українська тенісистка Марта Костюк успішно подолала друге коло турніру WTA в Мадриді, здобувши впевнену перемогу над Юлією Путінцевою. Матч завершився у двох сетах — 6:1, 6:3 на користь українки, яка продовжує боротьбу за високі результати на престижному ґрунтовому турнірі.

Костюк, яка нині посідає 23-тє місце у рейтингу WTA, провела дуже якісний матч і не залишила суперниці багато шансів. Уже в першому сеті українка повністю контролювала гру, віддавши Путінцевій лише один гейм. У другій партії боротьба була дещо рівнішою, однак Марта знову діяла переконливо й довела зустріч до закономірної перемоги.

У третьому раунді турніру суперницею Костюк стане переможниця поєдинку між американкою Джессікою Пегулою, яка посідає 5-те місце у світовому рейтингу, та британкою Кейті Бултер, що перебуває на 61-й позиції. Незалежно від того, хто саме стане наступною опоненткою українки, на неї чекатиме серйозне випробування.

Продовжує виступи в Мадриді й ще одна представниця України — Ангеліна Калініна. Українська тенісистка, яка нині посідає (110 WTA), також залишається в турнірній сітці. Її наступною суперницею стане Наомі Осака (15 WTA). Це буде одна з найцікавіших дуелей для українських уболівальників, адже Калініну чекає матч проти дуже відомої суперниці.

Не надто вдало склалися події для українки в парному розряді. Надія Кіченок у дуеті з японкою Макото Ніномією завершила виступи на стадії 1/16 фіналу. Їхніми суперницями була сильна італійська пара Сара Еррані / Ясмін Паоліні. Матч завершився поразкою українсько-японського тандему у двох сетах — 5:7, 6:7.

Особливо прикрою для Кіченок і Ніномії вийшла друга партія. По ходу сету вони мали перевагу в рахунку й могли перевести матч у вирішальний третій сет, однак не втримали ініціативу. Італійки зуміли вирівняти ситуацію, довести справу до тайбрейку, а вже там дотиснули суперниць і оформили вихід до наступного раунду.

Таким чином, в одиночному розряді українські вболівальники й надалі стежитимуть за виступами Марти Костюк та Ангеліни Калініної, тоді як у парному турнірі Надія Кіченок і Макото Ніномія завершили свої виступи.