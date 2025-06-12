Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса перед стартом на Євро-2025 (U-21) пояснив внесення до заявки на турнір лише двох номінальних форвардів Владислава Ваната та Богдана В’юнника.

Ви несете відповідальність за цей вибір. А з іншого боку - коли ви працюєте з гравцями, то у вас зав’язуються дружні стосунки. Наприклад, у мене супер стосунки з Павлюком. Вважаю його чудовим футболістом і бажаю йому тільки всього найкращого. Але мені довелося сказати йому, що він не списку на Євро. Це частина моєї роботи і відповідальності.

Лише два форварди у заявці? Ми зазвичай вважаємо, що це гравці, які забивають голи. Але, на мою думку, є й інші футболісти, які теж можуть забивати. У нас є 23 гравці в заявці, тому ми маємо обирати конкретних гравців для конкретних позицій. Як правило, на кожну позицію — по два футболісти.

Але разом з тим, у нас є футболісти, які в потрібний момент можуть зіграти на іншій позиції. Тобто питання не лише в ролі нападника як такої, а у здатності гравців бути універсальними і вміти змінювати позицію, коли це потрібно команді.

Забивати можуть не тільки номінальні форварди. Наприклад, нещодавно забив Квасниця. Тож це не обов’язково має бути саме чистий нападник, бо він виконує й іншу важливу роботу.

Для мене В’юнник більше нападник. Знаю, що в клубі він грає і «десятку», і навіть на фланзі. Богдан — дуже універсальний гравець. Ми зазвичай використовуємо його як центрального нападника. Він може грати і один попереду, і в парі з іншим форвардом. В’юнник вміє адаптуватися.

Він виконує дуже якісну роботу. І я маю сказати прямо - він суперпрофесіонал. Богдан дуже допомагає команді, і я щиро вдячний йому за його ставлення, – розповів Мельгоса в інтерв’ю ua.tribuna.com.