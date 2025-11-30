Сергій Разумовський

У 13-му турі італійської Серії А Аталанта здобула переконливу домашню перемогу над Фіорентиною на Нью Беланс Арені в Бергамо.

Господарі відкрили рахунок наприкінці першого тайму: на 41-й хвилині Коссуну точно пробив по воротах, реалізувавши одну з ключових нагод команди. На старті другого тайму бергамаски закріпили свою перевагу – Лукман завершив чергову небезпечну атаку і подвоїв рахунок, фактично знявши питання щодо переможця.

Для наставника Аталанти Раффаеле Палладіно цей матч мав особливе значення, адже він здобув перемогу над своєю колишньою командою. Українському ж уболівальнику поразка Фіорентини цікава тим, що саме флорентійці стануть наступним суперником київського Динамо на загальному етапі Ліги конференцій, тож чинному чемпіону УПЛ була надана наочна нагода оцінити сильні та слабкі сторони майбутнього опонента.

До вашої уваги огляд матчу.

Аталанта набрала 16 очок і очолила нижню половину турнірної таблиці. Фіорентина продовжує сенсаційно перебувати у зоні вильоту з шістьма балами.

Серія А, 13-й тур

Аталанта – Фіорентина 2:0

Голи: Коссуну 41, Лукман 51

Аталанта: Карнезеккі, Коссуну, Гін (Колашинац 87), Джимсіті, Белланова, Де Роон, Едерсон (Пашалич 67), Дзаппакоста (Залевські 67), Де Кетеларе, Лукман (К. Сулемана 77), Скамакка (Крстович 77)

Фіорентина: Де Хеа, Понграчич, Марі (Комуццо 75), Раньєрі, Додо (Фортіні 64), Фаджолі (Гудмундссон 64), Мандрагора, Сом (Річардсон 79), Парізі, Кен, Пікколі (Ндур 79)

Попередження: Гін 84 – Понграчич 59, Марі 69, Мандрагора 71