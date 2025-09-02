Захисник американського Коламбус Крю Євген Чеберко поділився думками щодо виступів за збірну України. Слова футболіста передає RG.

Я багато працював заради цього, я мріяв повернутися й показати себе якнайкраще, і вони нарешті дали мені шанс. Ти не можеш контролювати рішення тренерів, які мають обирати серед багатьох чудових українських футболістів, але ти можеш контролювати свою поведінку, свої звички, свої тренування та своє особисте життя.

Я не хочу, щоб мене просто викликали, щоб я зіграв і потім знову чекав ще п’ять років. Я повинен продовжувати працювати й, сподіваюся, зможу частіше представляти команду та здійснити дитячу мрію.