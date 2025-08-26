Ребров оголосив заявку збірної України на матчі відбору ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану
До списку увійшли 25 футболістів
близько 2 годин тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного турніру ЧС-2026 проти Франції (5 вересня, Вроцлав, 21:45) та Азербайджану (9 вересня, Баку, 19:00).
До основного реєстру ввійшли 25 виконавців, до резервного – шестеро, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Звертає на себе увагу запрошення одразу двох абсолютних потенційних дебютантів – захисника київського Динамо Тараса Михавка та хавбека донецького Шахтаря Олега Очеретька.
Воротарі: Андрій Лунін (Реал), Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар).
Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток (Остін), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Тарас Михавко, Олександр Тимчик (обидва – Динамо), Віталій Миколенко (Евертон).
Півзахисники: Олександр Зінченко (Арсенал), Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Іван Калюжний (Металіст 1925), Микола Шапаренко (Динамо), Олег Очеретько, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі – Шахтар), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – Полісся), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зубков (Трабзонспор).
Нападники: Роман Яремчук (Олімпіакос), Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Динамо).
Резервний список
Георгій Бущан (Аль-Шабаб), Богдан Михайліченко (Полісся), Євген Чеберко (Коламбус Крю), Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі – Динамо).
Збір національної команди розпочнеться 1 вересня неподалік від польського міста Познань. 4 вересня синьо-жовті переберуться до Вроцлава, де 5-го числа на «Тарчинський Арена Вроцлав» прийматимуть Францію.