Павло Василенко

Донецький Шахтар не планує продовжувати контракт із буркінійським нападником Лассіною Траоре. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Чинна угода футболіста з клубом завершується влітку 2026 року, після чого він залишить команду в статусі вільного агента.

Керівництво «гірників» не вбачає доцільності в укладенні нового контракту з форвардом, а причиною такого рішення є фінансовий фактор. Траоре залишається найбільш високооплачуваним гравцем у складі донецької команди.

Можливе продовження співпраці на аналогічних або покращених умовах може створити додаткове навантаження на клубний бюджет.

Траоре у сезоні 2025/26 зіграв за Шахтар три поєдинки в усіх офіційних турнірах: без результативних дій.