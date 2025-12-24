Найбільш оплачуваний гравець Шахтаря залишить клуб
Інсайдер розкрив подробиці
20 хвилин тому
Донецький Шахтар не планує продовжувати контракт із буркінійським нападником Лассіною Траоре. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
Чинна угода футболіста з клубом завершується влітку 2026 року, після чого він залишить команду в статусі вільного агента.
Керівництво «гірників» не вбачає доцільності в укладенні нового контракту з форвардом, а причиною такого рішення є фінансовий фактор. Траоре залишається найбільш високооплачуваним гравцем у складі донецької команди.
Можливе продовження співпраці на аналогічних або покращених умовах може створити додаткове навантаження на клубний бюджет.
Траоре у сезоні 2025/26 зіграв за Шахтар три поєдинки в усіх офіційних турнірах: без результативних дій.
