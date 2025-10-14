Сергій Стаднюк

Головний тренер збірної України Сергій Ребров в ефірі MEGOGO після мінімальної перемоги у матчі четвертого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану (2:1) оцінив подальшу турнірну ситуацію.

По-перше, Ісландія ще не обіграла Азербайджан. На тому полі, де ми грали, буде не так просто це зробити. Я вважаю, Азербайджан – це кваліфікована команда. Сьогодні вони дуже якісно оборонялись. Те ж саме матч у Франції – він буде через місяць. Для нас зараз дуже важливо, щоб відновилися ті гравці, які травмовані. Ми взагалі не граємо оптимальним складом. Тому для мене зараз дуже важливо, щоб ті гравці, які зараз травмовані, повернулися та зіграли максимум ігор перед іграми збірної. Сергій Ребров

Нагадаємо, збірна України набрала сім очок у групі D кваліфікації на чемпіонат світу. У випадку поразки синьо-жовтих у наступному турі від Франції та перемоги Ісландії над Азербайджаном, команду Реброва не влаштує нічия в очній зустрічі з острів’янами, аби сподіватися на плей-оф.

