Михайло Цирук

Завдання збірної України на цю міжнародну паузу офіційно виконано. Шість очок з шести можливих - це аргумент, проти якого не попреш, а все інше - речі другорядні, якщо ми говоримо про перспективи турнірної боротьби в конкретному відбірковому циклі.

Здавалося б, до матчів листопада ми можемо спокійно готуватися з думкою, що ситуація в групі під нашим повним контролем, але ж, на жаль, не все так просто: усе зіпсувала нічия Ісландії та Франції у Рейкʼявіку. Втім, про все за порядком.

Ми точно в грі до останнього туру

І не просто в грі: Україна ще має шанси вийти на ЧС-2026 з першого місця. Для цього потрібно всього лише обіграти в наступному матчі Францію, а після цього в останньому турі набрати більше очок, ніж Ле Бльо, або ж зробити кращу різницю мʼячів, яка у нас наразі +1, а у французів - +6.

Теоретично Францію навіть не обовʼязково обігрувати: можна зіграти з нею внічию, а після цього громити ісландців, і сподіватися, що французів у паралельному матчі розгромить Азербайджан.

Проте повернімося до реального світу, де Україна бореться за друге місце з Ісландією. Дуже хотілося б, аби до гри останнього туру проти цієї команди, у якій так чи інакше визначиться наша доля в цій кваліфікації, Україна підійшла вище за суперника, і, відповідно, мала можливість зіграти внічию. Але тепер, аби це зробити, підопічним Сергія Реброва доведеться стрибати вище голови.

Злощасна нічия у Рейкʼявіку

Поки Україна натужно народжувала перемогу над збірною Азербайджану (2:1), ісландці на своєму полі створили сенсацію, відібравши очки у Франції. На 39 хвилині рахунок після стандарту відкрив захисник господарів Палссон, у середині другого тайму французи видали ударну пʼятихвилинку та забили двічі зусиллями Нкунку та Матети, проте вже за хвилину Глінссон скористався помилкою в захисті фаворита та встановив остаточний рахунок на табло.

Завдяки цій нічиїй 2:2 Ісландія скоротила відставання від України до трьох очок, і це дуже погано. Чому? Бо в наступному турі наша команда грає з Францією, а Ісландія - проти Азербайджану. Не хочеться бути песимістом, але всі ми розуміємо, хто фаворити в кожній з пар та який найбільш очікуваний результат у кожному з матчів.

І що ж нам робити?

Тепер без натяків, а прямо: якщо в наступному турі Ісландія переможе Азербайджан, а Україна програє Франції, то ісландці зрівняються з нами за кількістю очок. Перший і головний додатковий показник у цьому відбірковому турнірі, нагадаємо, загальна різниця забитих та пропущених мʼячів, яка в нас зараз +1, а у суперника - +2 (привіт Артему Довбику, який запоров дуже перспективну атаку на останніх хвилинах гри з Азербайджаном).

Отже, за рівності очок перед останнім туром Ісландія точно буде вище за нас. А значить, якщо така рівність виникне, у матчі останнього туру проти ісландців Україну влаштує тільки перемога, і грати на нічию не вийде.

Як уникнути цієї ситуації? Дуже просто: набрати хоча б одне очко в наступній грі проти Франції. Звісно, можна сподіватися на подарунок від Азербайджану, який поставить підніжку ісландцям, але ж ймовірність такого розвитку подій, очевидно, не дуже висока.

Тому тепер - усі сили на Францію. Тепер це не просто матч, де треба показати гідну гру та програти не розгромно: тут стратегічно дуже важливо вирвати очко за будь-яку ціну. Однак, навіть якщо здобути позитивний результат у Франції не вдасться, робити з цього трагедії точно не варто. Такий підсумок просто притисне нашу команду до стінки та змусить лише перемагати в останньому турі, а вона, як ми знаємо, таке любить, вміє та практикує.

У матеріалі використані фото Getty images, УАФ