Сергій Стаднюк

У четвертому турі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна України на своєму полі у Кракові здолала Азербайджан.

Одразу ж після стартового свистка суперник полив холодним душем підопічних Сергія Реброва. Трубін врятував номінальних господарів після виходу Ахундзаде віч на віч, а Матвієнко виніс м’яч біля порожніх воріт.

В середині першого тайму тиск українців дався взнаки. Гуцуляк після подачі Маліновського ударом головою вразив ворота суперника. Здавалося, що все має бути спокійно для синьо-жовтих. Проте спочатку хавбек Дженоа ледь не отримав червону – пробачили арбітри. А одразу ж після цього після зрізки від Миколенка команда отримала гол «у роздягальню».

Початок другого тайму виявився теж нервовим. Справжній тиск на ворота суперника не виходив, однак усе виправив епізод усередині 45-хвилинки. Гуцуляк повернув «боржок» Маліновському, який розстріляв Махаммадалієва.

Справжня драма розгорнулася на останніх хвилинах. Довбик чудово розібрався біля лінії штрафного суперника і видав на Волошина, який вразив сітку. Однак декілька хвилин арбітри переглядали епізод на VAR. І зрештою скасували через фол Бондаренка у зародку атаки. Втім, фінальної навали в азербайджанців теж не вийшло.

Україна набрала 7 очок у групі D й у випадку поразки від Франції (10) у наступному турі й перемоги Ісландії (4) над Азербайджаном (1) буде зобов’язана перемагати у заключній грі через гіршу різницю м’ячів порівняно з ісландцями.

Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація, четвертий тур

Україна – Азербайджан 2:1

Голи: Гуцуляк 30, Маліновський 64 – Миколенко 45+3 (автогол)

Україна: Трубін, Конопля (Михайліченко 46), Забарний, Матвієнко, Миколенко, Гуцуляк (Калюжний 85), Маліновський (Шапаренко 71), Ярмолюк (Бондар 85), Очеретько (Бондаренко 71), Волошин, Довбик

Азербайджан: Махаммадалієв, Хусейнов (Г. Алієв 85), Мустафазаде, Кривоцюк, Бадалов, Джафаркулієв, Байрамов, Хайбуляєв, Махмудов, Нурієв, Ахнундадзе (Емрелі 85)

Попередження: Маліновський 45+1, Михайліченко 50, Бондаренко 90+4 – Махаммадалієв 45+1