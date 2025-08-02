Маккабі Хайфа з українцем Георгієм Єрмаковим у складі вийшов переможцем в протистоянні з білоруським Торпедо БелАЗ в рамках 2 кваліфікаційного раунду Ліги конференцій (1:1, 3:0).

Ексголкіпер Олександрії продемонстрував свою проукраїнську позицію, уникнувши рукостискання зі сателітами рф. Єрмаков в матчі-відповіді не дав забити супернику у власні ворота, тоді як футболісти Хайфи відвантажили супернику 3 голи без відповіді.

23-річний Єрмаков в минулому сезоні зіграв в 32 матчах в усіх турнірах, в яких пропустив 24 м'ячі і 15 разів зіграв на «нуль» (найкращий показник в УПЛ).

В 3 кваліфікаційному раунді ЛК Маккабі Хайфа виходить на Ракув Владислава Кочергіна. Матчі відбудуться 7 та 14 серпня.

Ексгравець клубу УПЛ посприяв виходу до наступного раунду ЛК.