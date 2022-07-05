«Кривбас» переманив голкіпера «Інгульця»
Названа дата першого матчу «Кривбасу» під керівництвом Вернидуба
Відомий фахівець буде вперше керувати командою в грі з «Олександрією»
Юрій Вернидуб / Фото - ФК Кривбас
На другому передсезонному зборі «Кривбас» проведе два контрольних матчі. Про це повідомляє прес-служба клубу.
12 липня криворіжці зіграють з «Олександрією». 17 липня команду чекає зустріч з «Інгульцем».
Зазначимо, що головний тренер Юрій Вернидуб поки не провів жодного матчу на чолі команди. Відповідно, гра з «городянами» стане для нього дебютною в клубі.
Раніше «Кривбас» переманив голкіпера «Інгульця».
Коментарі 0