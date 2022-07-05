Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
16:45
Світовий бокс. Тижневик
15:55
Хокей. Суперліга. Маріуполь - Сокіл

Названа дата першого матчу «Кривбасу» під керівництвом Вернидуба

Відомий фахівець буде вперше керувати командою в грі з «Олександрією»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:22
Названа дата першого матчу «Кривбасу» під керівництвом Вернидуба
Юрій Вернидуб / Фото - ФК Кривбас

На другому передсезонному зборі «Кривбас» проведе два контрольних матчі. Про це повідомляє прес-служба клубу.

12 липня криворіжці зіграють з «Олександрією». 17 липня команду чекає зустріч з «Інгульцем».

Зазначимо, що головний тренер Юрій Вернидуб поки не провів жодного матчу на чолі команди. Відповідно, гра з «городянами» стане для нього дебютною в клубі.

Раніше «Кривбас» переманив голкіпера «Інгульця».

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Кривбас Юрій Вернидуб Олександрія Інгулець

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Проспект «Динамо» підписав трирічний контракт з «Олександрією»
Проспект «Динамо» підписав трирічний контракт з «Олександрією»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
04 липня 19:59
«Кривбас» переманив голкіпера «Інгульця»
«Кривбас» переманив голкіпера «Інгульця»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
04 липня 15:48
«Олександрія» втратила лідера центру поля і відпустила вінгера до «Інгульця»
«Олександрія» втратила лідера центру поля і відпустила вінгера до «Інгульця»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
04 липня 15:23
Офіційно. «Кривбас» залишився практично без всіх гравців
Офіційно. «Кривбас» залишився практично без всіх гравців
Футбол Українська Прем'єр-ліга
03 липня 12:52
Вернидуб: «На століття вперед слово «рускій» буде ганебним»
Вернидуб: «На століття вперед слово «рускій» буде ганебним»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
03 липня 08:45
«Мені захотілося побути нацистом і фашистом». Вернидуб показав своє нове патріотичне тату
«Мені захотілося побути нацистом і фашистом». Вернидуб показав своє нове патріотичне тату
Футбол Українська Прем'єр-ліга
03 липня 08:30

Новини: Футбол

Офіційно. ПСЖ представив нового головного тренера
Офіційно. ПСЖ представив нового головного тренера
Ліга 1
17:06
«Колос» звернувся з проханням повернути двох гравців, які служать в ЗСУ
«Колос» звернувся з проханням повернути двох гравців, які служать в ЗСУ
Українська Прем'єр-ліга
15:22
Екс-українець заявив, що святкуватиме голи в ворота «синьо-жовтих»
Екс-українець заявив, що святкуватиме голи в ворота «синьо-жовтих»
Збірна України
14:53
Названа дата першого матчу «Кривбасу» під керівництвом Вернидуба
Названа дата першого матчу «Кривбасу» під керівництвом Вернидуба
Українська Прем'єр-ліга
14:22
Почеттіно офіційно покинув ПСЖ
Почеттіно офіційно покинув ПСЖ
Ліга 1
13:47
«Верес» проведе спаринги з «Карпатами», «Колосом» і ще двома клубами УПЛ
«Верес» проведе спаринги з «Карпатами», «Колосом» і ще двома клубами УПЛ
Українська Прем'єр-ліга
13:23
«Дніпро-1» зіграє з клубами зі Словенії, Кіпру, Ізраїлю та Аравії
«Дніпро-1» зіграє з клубами зі Словенії, Кіпру, Ізраїлю та Аравії
Українська Прем'єр-ліга
12:53
Селезньов: «Ракицький показав, хто справжній українець»
Селезньов: «Ракицький показав, хто справжній українець»
Українська Прем'єр-ліга
12:24
«Баварія» хоче переманити лідера «Динамо» U-19 і розглядає його на довгострокову перспективу
«Баварія» хоче переманити лідера «Динамо» U-19 і розглядає його на довгострокову перспективу
Українська Прем'єр-ліга
11:53
Всі новини

Популярні новини

Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
7
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Бокс Професійний бокс
02 липня 16:06
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Бокс Професійний бокс
02 липня 14:37
1
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Бокс Професійний бокс
02 липня 20:50
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини