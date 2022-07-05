Названа дата першого матчу «Кривбасу» під керівництвом Вернидуба

Відомий фахівець буде вперше керувати командою в грі з «Олександрією»

Юрій Вернидуб / Фото - ФК Кривбас

На другому передсезонному зборі «Кривбас» проведе два контрольних матчі. Про це повідомляє прес-служба клубу.

12 липня криворіжці зіграють з «Олександрією». 17 липня команду чекає зустріч з «Інгульцем».

Зазначимо, що головний тренер Юрій Вернидуб поки не провів жодного матчу на чолі команди. Відповідно, гра з «городянами» стане для нього дебютною в клубі.

Раніше «Кривбас» переманив голкіпера «Інгульця».