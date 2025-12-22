Сергій Разумовський

Виступ Реала на Суперкубку Іспанії може стати ключовим фактором у питанні майбутнього головного тренера Хабі Алонсо, інформує AS. 44-річний іспанський фахівець, як очікується, поїде разом із командою на турнір у Джидду, а остаточні висновки щодо його подальшої роботи в клубі керівництво зробить саме за підсумками цього виступу.

При цьому можливі зимові трансфери мадридців, за даними джерела, навряд чи матимуть суттєвий вплив на рішення стосовно тренера. Натомість головне занепокоєння в клубі пов’язане з функціональною готовністю футболістів: внутрішні звіти Реала вказують, що саме фізична форма команди наразі є найпроблемнішим аспектом.

Як зазначається, раніше за цей напрям у попередні сезони відповідав Антоніо Пінтус, але після приходу Алонсо контроль над підготовкою перейшов до його тренерського штабу. Нагадаємо, Суперкубок Іспанії пройде з 7 по 11 січня 2026 року в Саудівській Аравії, а від нього Реал відділяє лише один матч у Ла Лізі – 4 січня проти Бетіс.

Раніше легенда Реала Лука Модрич звернувся до Луніна після матчу Реала в Кубку Іспанії.