Андрій Лунін вперше з'явився на полі у статусі капітана мадридського Реалу у поєдинку Кубка Іспанії проти Талавери. Українському голкіперу довірили капітанську пов'язку не випадково, адже за терміном безперервного перебування у першій команді він виявився одним із найдосвідченіших гравців складу, навіть за наявності на полі таких зірок, як Кіліан Мбаппе.

Лунін впевнено діяв у рамці та зберігав свої ворота недоторканними до 80-ї хвилини зустрічі, а сам матч завершився перемогою Реала з рахунком 3:2.

Підтримку українському голкіперу публічно висловив легендарний екс-капітан мадридців Лука Модріч, залишивши в Instagram короткий, але ємний коментар: «Який капітан».

Цього сезону Андрій Лунін провів за Реал два матчі, в яких пропустив п'ять м'ячів.