Модріч звернувся до Луніна після матчу Реала в Кубку Іспанії
Легендарний хорват відзначив українця
близько 1 години тому
Андрій Лунін вперше з'явився на полі у статусі капітана мадридського Реалу у поєдинку Кубка Іспанії проти Талавери. Українському голкіперу довірили капітанську пов'язку не випадково, адже за терміном безперервного перебування у першій команді він виявився одним із найдосвідченіших гравців складу, навіть за наявності на полі таких зірок, як Кіліан Мбаппе.
Лунін впевнено діяв у рамці та зберігав свої ворота недоторканними до 80-ї хвилини зустрічі, а сам матч завершився перемогою Реала з рахунком 3:2.
Підтримку українському голкіперу публічно висловив легендарний екс-капітан мадридців Лука Модріч, залишивши в Instagram короткий, але ємний коментар: «Який капітан».
Цього сезону Андрій Лунін провів за Реал два матчі, в яких пропустив п'ять м'ячів.
