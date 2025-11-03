Павло Василенко

Згідно з голосуванням, організованим організацією FIFPRO, найкращі одинадцять гравців 2025 року вже оголошені.

Міжнародна федерація професійних футболістів, або FIFPRO, об'єднує 60 000 гравців з 65 країн. Вони проголосували в опитуванні за найкращу команду року.

У символічній збірній більшість гравців, які виграли минулу Лігу чемпіонів з ПСЖ: Джанлуїджі Доннарумма, Ашраф Хакімі, Нуну Мендеш, Вітінья та Усман Дембеле. Тільки перший вже не в Парижі, оскільки влітку перейшов у Манчестер Сіті.

Іспанські гранди мають по два представники у складі. За мадридський Реал виступають Кіліан Мбаппе та Джуд Беллінгем, за Барселону – Ламін Ямаль та Педрі. До складу команди входять представники Англійської Прем'єр-ліги Вірджил ван Дейк з Ліверпуля та Коул Палмер з Челсі.

Збірна року за версією FIFPRO: Доннарумма (ПСЖ/Манчестер Сіті) – Хакімі (ПСЖ), ван Дейк (Ліверпуль), Мендеш (ПСЖ) – Беллінгем (Реал), Педрі (Барселона), Вітінья (ПСЖ) – Палмер (Челсі), Ямаль (Барселона), Дембеле (ПСЖ) – Мбаппе (Реал).