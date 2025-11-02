Ілля Забарний коротко прокоментував підсумок поєдинку 11 туру Ліги 1 проти Ніцци, в якому ПСЖ зумів вирвати перемогу на останніх секундах доданого часу з рахунком 1:0.

«Ніцца – хороша команда. Було важко, але в підсумку ми все-таки забили. Ми грали до кінця. Я почуваюся добре, я люблю цей клуб, уболівальників, команду, персонал, всі намагаються мені допомогти. Моє завдання — зробити все можливе для команди», – сказав Забарний в коментарі RMC Sport.

Після 11 турів команда Луїса Енріке набрала 24 очки і посідає перший рядок у турнірній таблиці, випереджаючи Марсель на два бали.

Цього сезону Забарний провів за парижан 13 офіційних матчів і відзначився одним забитим м'ячем.