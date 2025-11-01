Сергій Разумовський

В 11-му турі іспанської Ла Ліги Реал Мадрид в рідних стінах розгромив Валенсію.

Мбаппе відкрив рахунок з пенальті на 19-й хвилині, а всередині першого тайму подвоїв перевагу «вершкових». Ще до перерви Вінісіус Жуніор не реалізував пенальті на 43-й, але вже за мить Беллінгем забив третій м’яч.

У другому таймі господарі спокійно контролювали гру. Каррерас під кінець поставив крапку. Український голкіпер мадридців Андрій Лунін через дискваліфікацію не потрапив навіть до заявки на гру.

Реал втратив лише три очки у турнірній таблиці за 11 турів і продовжує бути беззаперечним домінатором Ла Ліги.

Ла Ліга, 11-й тур

Реал Мадрид – Валенсія 4:0

Голи: Мбаппе, 19 (пен.), 31, Беллінгем, 44, Каррерас, 82

Реал: Куртуа, Каррерас, Вальверде, Гейзен (Асенсіо 68), Мілітао, Беллінгем, Чуамені (Камавінґа 46), Гюлер (Себальос 46), Вінісіус Жуніор (Родріго 79), Мбаппе (Ендрік 79), Мастантуоно

Валенсія: Агірресабала, Гая, Коррея (Васкес 55), Копете, Таррега, Ріоха (Дуро 55), Сантамарія, Пепелу (Герра 87), Лопес Ногероль (Джомерт 55), Бельтран (Алмейда 46), Данджума

Попередження: Чуамені – Герра

