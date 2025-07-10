Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке висловив підтримку своєму підопічному Усману Дембеле, назвавши його головним претендентом на Золотий м’яч за підсумками 2025 року. Таку заяву іспанський спеціаліст зробив після перемоги ПСЖ над Реалом з рахунком 4:0 у півфіналі Клубного чемпіонату світу.

— Думаю, він найкращий гравець цього сезону з відривом. Він заслуговує виграти все. Він віддає всі сили команді. Хочу відзначити, що це був його перший матч на турнірі, в якому він вийшов у стартовому складі. Усман — наш найкращий гравець. Він унікальний, змінює хід гри, робить різницю. Дивитися на його гру — справжнє задоволення для всіх, — сказав Енріке.

У півфінальному матчі проти Реала Дембеле вже на стартових хвилинах оформив гол та асист — усе за дев’ять хвилин. Загалом у 2025 році на рахунку Усмана 36 результативних дій (27 голів і 9 асистів), що є найкращим показником серед усіх гравців у топ-5 європейських ліг.