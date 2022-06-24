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Йовічевича незабаром замінить екс-тренер «Дніпра-1» або колишній наставник «Динамо»

У клубі розглядають дві кандидатури замість близького до переходу в «Шахтар» коача
Футбол Українська Прем'єр-ліга
15:49
Йовічевича незабаром замінить екс-тренер «Дніпра-1» або колишній наставник «Динамо»
Дмитро Михайленко / Фото: Футбол 24

Головний тренер «Дніпра 1» Ігор Йовічевич близький до того, щоб очолити «Шахтар». Клуб розглядає двох кандидатів на його заміну.

За наявною інформацією, дніпрян може знову очолити Дмитро Михайленко, Який тренував їх до хорвата. Ще одним кандидатом є екс-тренер «Динамо» (асистент) і «Олімпіка» (головний) Вісенте Гомес.

Український фахівець в останній раз тренував кіпрський «Пафос» і недавно відхилив пропозицію одного з клубів. Останнім місцем роботи іспанця був азербайджанський «Сабах».

Також відомо, що дніпряни б хотіли отримати від «Шахтаря» компенсацію за Йовічевича. У клубі сподіваються, що «гірники» не скористаються правилом FIFA про заморожування контрактів легіонерів з 1 липня на рік. Питання тренера повинен зважитися найближчим часом, адже «Дніпро-1» планує зібратися на наступному тижні.

Джерело: SportArena Сергій Стаднюк
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Теги

Дмитро Михайленко СК Дніпро-1 Вісенте Гомес Ігор Йовічевіч Шахтар Донецьк

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