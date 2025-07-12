Майбутнє нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Решфорда залишається невизначеним. Як повідомляє Goal , англієць провів телефонну розмову з головним тренером Фенербахче Жозе Моурінью та погодився на перехід до стамбульського клубу.

Очікується, що переговори між Манчестер Юнайтед і Фенербахче відбудуться наприкінці поточного тижня. Відомо, що нинішній наставник МЮ Рубен Аморім не бачить Решфорда у своїй команді, тому клуб відкритий до пропозицій щодо трансферу.

Маркус уже працював із Моурінью в період із 2016 по 2018 рік у Манчестер Юнайтед. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює 27-річного форварда в 50 мільйонів євро.

У другій половині минулого сезону Решфорд виступав на правах оренди за Астон Віллу, де намагався відновити форму та отримати більше ігрового часу.