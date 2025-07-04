Маркус Рашфорд повідомив Барселоні про готовність піти на зниження зарплати, щоб каталонський клуб зміг дозволити собі його оренду у Манчестер Юнайтед. Форвард прибув до розташування Юнайтед та бере участь у передсезонному зборі, але головний тренер Рубен Аморім не бачить сенсу спілкуватися з гравцем, адже клуб більше на нього не розраховує. Відомо, що вони не розмовляли ще з моменту, коли Рашфорд відправився в оренду до Астон Вілли.

За інформацією Mundo Deportivo, після того, як Ніко Вільямс став менш доступною трансферною ціллю Барселони, саме Маркус Рашфорд вийшов на перший план у списку бажаних підписань.

Також іспанські джерела зазначають, що Барселона веде паралельні переговори з Ліверпулем щодо можливого трансферу Луїса Діаса, однак фінансові умови угоди з Рашфордом виглядають більш реалістично. Англієць протягом літа неодноразово демонстрував своє бажання приєднатися до Барселони та спробувати сили у Ла Лізі.