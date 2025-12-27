Сергій Разумовський

Арсенал довів свою переможну серію до п’яти матчів. У матчі 18-го туру англійської Прем’єр-ліги команда Мікеля Артети на власному полі здолала Брайтон з рахунком 2:1, продовживши стабільний відрізок наприкінці року.

Перед цим каноніри також брали максимум результату в інших зустрічах: упевнено розібралися з Брюгге (3:0), обіграли Вулвергемптон (2:1) та Евертон (1:0), а ще пройшли Крістал Пелес у Кубку ліги – основний час завершився 1:1, після чого Арсенал переміг у серії пенальті 8:7. Наступний матч лондонці проведуть 30 грудня, коли зіграють проти Астон Вілли.

Перемога над Брайтоном дозволила Арсеналу набрати 42 очки й знову очолити турнірну таблицю. «Каноніри» випередили Манчестер Сіті, у якого 39 пунктів.

При цьому «містяни», попри відставання, також перебувають у відмінній формі – їхня серія перемог у всіх турнірах складає вже вісім матчів.