Не дають шансів Арсеналу: Манчестер Сіті не втратив очки з Ковентрі Лемпарда завдяки голу Голанда. Відео
«Містяни» вирішили справу ще у першому таймі
У третьому турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті вдома переміг Ковентрі – 1:0, здобувши третю поспіль перемогу в сезоні. Перед матчем господарі втратили Ніко О’Райллі через травму спини, тому до стартового складу екстрено потрапив новачок Енцо Фернандес, придбаний за 125 мільйонів фунтів.
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Початок зустрічі був нервовим для «містян». Авонії після помилки Семеньйо отримав чудову нагоду відкрити рахунок, але пробив повз ворота. Згодом Сіті перехопив ініціативу: Шеркі влучив у стійку, а на 26-й хвилині Семеньйо навісив на Ерлінга Голанда, який головою забив єдиний гол матчу.
До перерви господарі контролювали гру, а Рашворт урятував гостей після ударів Голанда та Шеркі. Після відпочинку Сіті продовжив тиснути: Голанд забив удруге, але арбітри скасували взяття воріт через офсайд.
Наприкінці Ковентрі додав і ледь не зрівняв рахунок. Доннарумма здійснив ключовий сейв після удару Сіммса з кількох метрів, а згодом відбив небезпечний постріл Чауни з рикошетом. Команда Френка Лемпарда до останніх секунд зберігала інтригу, але Манчестер Сіті втримав перемогу.
«Містяни» набрали дев’ять очок і залишаються без втрат. Арсенал має шість балів та матч у запасі.
АПЛ, третій тур
Манчестер Сіті – Ковентрі 1:0
Голи: Голанд, 26
Манчестер Сіті: Доннарумма, Хусанов, Діас, Ґеї, Гвардіол, Андерсон, Фернандес (Буадді, 76), Ндіає (Макейду, 87), Шеркі (Фоден, 66), Семеньо, Голанд
Ковентрі: Рашворт, Ван Евейк, Аменда, Томас, Піннок, Дасілва (Хамер, 85), Оньєка (Їренк'ї, 63), Граймс, Рудоні (Чауна, 63), Мейсон-Кларк (Томас-Асанте, 71), Авонії (Сіммс, 71)
Попередження: Хусанов (90+5) – Ван Евейк (19), Піннок (90+2)