Павло Василенко

Нападник грецького Олімпіакоса та збірної України Роман Яремчук близький до повернення в УПЛ, яку залишив у 2017 році. Про це інформує Inside UPL.

Наразі майбутнє 30-річного Романа Яремчука у Піреях під великим питанням. Українець не зіграв жодної хвилини у поточному сезоні та не потрапив до заявки червоно-білих на Лігу чемпіонів.

Керівництво ФК Харків вже провело попередні перемовини з агентами нападника з компанії ProStar. Проте фінальне слово щодо трансферу залишається за самим Яремчуком.

Яремчук став гравцем Олімпіакоса влітку 2024 року, а другу половину сезону 2025/26 відіграв у оренді за французький Ліон. Під керівництвом Паулу Фонсеки український нападник продемонстрував непогану результативність, забивши п'ять голів та віддавши один асист у 14 зустрічах.

Загалом у складі грецького гранда форвард провів 49 матчів, у яких відзначився 14 забитими м'ячами та п'ятьма результативними передачами. Разом із червоно-білими Роман зібрав повну колекцію внутрішніх трофеїв, вигравши чемпіонат, Кубок та Суперкубок Греції. Зазначимо, що поточна угода футболіста з пірейським клубом розрахована до 30 червня 2028 року.