Сергій Разумовський

Головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар пояснив рішення не включати українського нападника Романа Яремчука до заявки команди на матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Sport24.gr.

Раніше стало відомо, що форвард збірної України не допоможе грецькому клубу в протистоянні з нідерландським Неймегеном. Перший матч цього етапу Олімпіакос провів 4 серпня на власному полі й не зумів переграти суперника (0:0).

За словами Менділібара, тренерський штаб був змушений зробити вибір через обмеження щодо кількості легіонерів. У заявці Олімпіакоса на єврокубкові матчі є лише 17 місць для іноземних футболістів, тому наставник мав визначити гравців, які, на його думку, найкраще допоможуть команді пройти до наступного раунду.

Менділібар зазначив, що рішення не включати Яремчука до заявки було виключно спортивним. Тренер наголосив, що в команді надто багато іноземців, через що не всі футболісти могли потрапити до списку на матчі Ліги чемпіонів.

Відсутність українця в заявці не означає автоматично, що він залишить Олімпіакос найближчим часом. Контракт Яремчука з грецьким клубом чинний до 30 червня 2028 року, а сам футболіст залишається частиною команди.

Роман Яремчук приєднався до Олімпіакоса влітку 2024 року. У другій частині сезону-2025/26 український нападник виступав на правах оренди за Ліон, де отримував ігрову практику в одному з провідних чемпіонатів Європи.

Загалом у складі Олімпіакоса Яремчук провів 49 матчів, забив 14 голів і віддав п’ять результативних передач. Разом із грецькою командою він вигравав чемпіонат, Кубок і Суперкубок Греції.