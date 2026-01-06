Павло Василенко

Майбутній наставник лондонського Челсі Ліам Росеньйор уперше публічно прокоментував своє призначення та розкрив деталі переговорів із клубом. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сторони вже досягли повної домовленості, і офіційне оголошення – лише питання часу. Сам фахівець підтвердив: контракт ще не підписаний, але всі умови погоджені усно.

«Я ще не поставив підпис під угодою, але з Челсі ми домовилися. Усі деталі узгоджені, і, ймовірно, все буде завершено найближчими годинами», – заявив Росеньйор.

Англієць зізнався, що пропозиція від синіх стала для нього шансом усього життя. Робота на «Стемфорд Брідж» означає не лише професійний виклик, а й повернення додому після тривалого періоду за кордоном.

«Працювати в такому клубі – неймовірна можливість, від якої я не міг відмовитися. Я повертаюся до рідного міста, і моя родина знову буде поруч. Це важливо, адже я багато чим жертвував, перебуваючи далеко від дітей», – зізнався тренер.

Росеньйор також тепло попрощався зі Страсбуром, де, за його словами, провів найкращі 18 місяців у кар’єрі. Він наголосив, що його успіх не залишився непоміченим: інтерес до нього виявляли й інші клуби, зокрема з Ліги чемпіонів.

«Мене хотіли не лише в Челсі, інші клуби Ліги чемпіонів також хотіли мене бачити, але я не мав права втратити такий шанс», – підсумував майбутній керманич лондонців.

З 2024 року Росеньйор очолював Страсбур і привів команду до історичного виходу в Лігу конференцій, що й відкрило йому двері до великого англійського гранда.