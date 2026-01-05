В.о. головного тренера Челсі Каллум Макфарлейн підбив підсумки центрального матчу 20 туру АПЛ проти Манчестер Сіті (1:1). Його слова наводить ВВС.

Це було приголомшливо, все, про що тільки можна мріяти. Пеп Гвардіола, гра в АПЛ - приголомшливо. Я дуже пишаюся грою команди, навіть якби ми не забили цей гол – думаю, хлопці проявили характер, особливо в другому таймі, – я був би щасливий, незважаючи ні на що. Ще краще, що ми зрівняли рахунок - мені здалося, що ми цього заслуговували.

В останні 2 дні всі думки були про перемогу в цьому матчі. Так, нам це не вдалося, але ми всі дуже пишаємося цим виступом. Ми вірили, що зможемо приїхати сюди і перемогти.

Він один з найкращих тренерів, які коли-небудь досягали цього, і це, здавалося, було головною темою гри, але я не думаю, що так мало бути. Мова повинна йти про гравців і про те, наскільки вони були хороші. Потрібно говорити не про мене, а про хорошу гру цих хлопців на тлі всього, що відбувається - сказав Макфарлейн.