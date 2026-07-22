Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк оцінив готовність команди до першого матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти грецького ПАОКа. Слова наводить пресслужба Динамо Київ.

Наставник зазначив, що через зміну головного тренера суперника аналізувати грецький клуб було непросто:

Авжеж, ми вивчали ПАОК. З приходом нового головного тренера в наявності не надто багато інформації, адже в команди змінилася стратегія. Ми розібрали заяви головного тренера, проаналізували товариські матчі, адже можна відслідкувати новий малюнок гри.

Наразі немає остаточного розуміння, як гратиме ПАОК, але ми готуємося до різних тактичних схем із різними варіантами застосування гравців, розбираємо кожного футболіста індивідуально.