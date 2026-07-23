Динамо – ПАОК. Де дивитися трансляцію матчу відбору Ліги Європи
Поєдинок пройде в Польщі
близько 1 години томуПідписатися в
Фото: ФК Динамо
Сьогодні київське Динамо і грецький ПАОК зіграють перший матч у другому раунді відбору Ліги Європи. Зустріч пройде у польському Любліні.
Де та коли дивитися матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи Динамо – ПАОК
- Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.
- В Україні пряму трансляцію поєдинку покаже телеканал 2+2.
В разі успішного результату у протистоянні з грецьким суперником, столична команда у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи зустрінеться з переможцем пари Хаммарбю (Швеція) – Андерлехт (Бельгія).
Якщо ж Динамо не зможе подолати бар'єр у вигляді ПАОКа, то продовжить свій шлях у Лізі конференцій. У третьому раунді відбору третього за силою єврокубка кияни в такому випадку зіграють з переможеним пари Карабах (Азербайджан) – ЦСКА Софія (Болгарія).
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