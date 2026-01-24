Сергій Разумовський

Челсі оштрафували на 150 тисяч фунтів за поведінку представників клубу під час матчу 18-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Астон Вілли, який завершився поразкою лондонців з рахунком 1:2. Про санкції повідомляє The Guardian.

Інцидент стався після фінального свистка зустрічі, що відбулася 27 грудня. За інформацією джерела, хтось із технічної зони Челсі жбурнув пляшку в напрямку лави запасних Астон Вілли. Футбольна асоціація Англії покарала клуб за порушення, сформульоване як нездатність контролювати гравців та персонал, що перебувають у зоні відповідальності команди під час матчу.

Поєдинок з Астон Віллою став передостаннім для Енцо Марески на посаді головного тренера Челсі. Після кадрових змін команду очолив Ліер Росеньйор, який тепер відповідає за підготовку та результати лондонців у другій частині сезону.

Окремо нагадаємо, що раніше з’являлася інформація про ще один процес за участю клубу: Футбольна асоціація Англії розпочала розгляд допінгової справи українського вінгера Челсі Михайла Мудрика. Повідомлялося, що рішення у цій справі можуть ухвалити вже найближчим часом.