Сергій Разумовський

Епіцентр упевнено розгромив Полтаву в очному протистоянні дебютантів української Прем'єр ліги в 15‑му турі, здобувши виїзну перемогу з рахунком 3:0. Як інформує пресслужба УПЛ, суперник вчергове підтвердив статус зручного для команди з Камянця‑Подільського: у п’яти офіційних матчах між цими клубами Епіцентр уже здобув четверту перемогу, ще один поєдинок завершився внічию. Сукупний рахунок протистояння 11:4 на користь підопічних Сергія Нагорняка яскраво демонструє їхню перевагу та стабільну результативність у зустрічах із Полтавою.

Для Полтави ця невдача стала вже десятою в нинішньому сезоні елітного дивізіону й водночас продовжила дві неприємні серії. Команда пропускає вже у 13‑му матчі поспіль (загалом 34 пропущені м’ячі) і не може здобути перемогу на своєму полі протягом шести поєдинків (1 нічия та 5 поразок).

Для Епіцентра перемога 3:0 має особливу вагу, адже це перша крупна звитяга клубу в елітному дивізіоні. Результат дозволив перервати чотириматчеву безвиграшну серію колективу Нагорняка та ще раз підтвердив статус команди як одного з найнебезпечніших суперників у виїзних матчах: 13 із 14 набраних очок кам’янець‑подільський клуб здобув саме на чужих стадіонах. Таке співвідношення робить Епіцентр однією з найуспішніших виїзних команд поточного сезону.

Попри успіх, Епіцентр поки що залишається в зоні перехідних матчів у турнірній таблиці Прем'єр ліги. Полтава, маючи в активі лише дев’ять балів, утримує останню позицію в чемпіонаті. Завершальний поєдинок 2025 року Епіцентр проведе на виїзді проти Шахтаря 14 грудня о 18:00.

Нагадаємо, у матчі з Полтавою нападник Епіцентра Владислав Супряга зазнав травми.