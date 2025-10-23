Головний тренер Інтера Крістіан Ківу підбив підсумки матчу 3 туру Ліги чемпіонів проти Юніона (4:0). Його слова наводить Football Italia.

Інтеру потрібно було знайти впевненість і залишити позаду розчарування кінця минулого сезону, коли великі очікування змінилися невдачами. Футбол інколи буває жорстоким: ти несеш за собою тягар, а гіркота може зіграти злий жарт. Потрібна була впевненість, гравців треба було підтримати й… струснути. Вони талановиті, в них досі палає вогонь і бажання наполегливо працювати, щоб знову провести сезон на найвищому рівні.

Я беру все хороше, що ми зробили не треба думати про минуле. Завжди важлива остання гра. Важливо було показати гру, перемогти. Я задоволений тим, що хлопці зробили на полі, тим, що ми не пропустили і набрали 9 очок.

Попереду ще довгий шлях, не можна піддаватися ілюзіям. Футбол настільки підступний, що будуть і важкі моменти: коли вони настануть, ми знатимемо, як реагувати, - розповів Ківу.