Захисник Динамо U-19 Владислав Захарченко висловився щодо свого єдиного голу в матчі другого раунду шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА проти Броммапойкарни (1:0). Слова гравця передає пресслужба клубу.

Звісно, приємно, що перемогли. Непроста гра була, ця червона картка на 30-й хвилині… Але ми розуміли, що якщо будемо дотримуватися тактики, яка була на гру, то зможемо виграти, вистояти, не дати їм забити гол.

Звісно, цей досвід гри за першу команду дає більше впевненості, яка дуже важлива в футболі. Коли тренуєшся з першою командою, то починаєш, напевно, швидше й правильніше думати. Звісно, він допомагає, коли приходиш сюди допомагати хлопцям.

Мій гол? Без різниці, які суперники. Просто була хороша подача, я опинився в правильному місці та вдалося забити гол.

Ми на другий тайм не змінювали практично тактику, залишалося те ж саме. Грали від низького блоку, і в нас були дуже хороші моменти, коли ми перехоплювали м’яч і вибігали в контратаки. Тож могли забивати й більше.

Звісно, хочеться подякувати хлопцям, що всі сьогодні віддалися на полі. Довелося нам грати більше без м'яча, тому що вилучили нашого гравця. Але нам це не завадило, ми добре оборонялися.

Штучне поле у матчі-відповіді? Для всіх поле та м'яч однакові. Я думаю, це не буде грати жодної ролі. Ми будемо готуватися грати на штучному покритті. Я думаю, нічого для нас не зміниться.

Щодо вболівальників, завжди приємно, коли підтримують твою команду, це додає якогось азарту та емоцій. І класно, що навіть коли ми граємо не в Україні, коли нам доводиться грати за кордоном, приходять діти та вболівають за нас. Це дуже приємно.