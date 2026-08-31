Головний тренер Буковини Сергій Шищенко розповів у ефірі УПЛ ТБ, чи очікував перемоги в матчі четвертого туру української Прем'єр-ліги проти Динамо саме з рахунком 3:0.

Ну, так не вірив, що таке можливо, 3:0. Я завжди вірю, що з кожною командою можна грати, можна перемагати. Звісно, ми налаштовувалися на те, щоб забрати очки у Динамо, але щоб так…

Це щось неймовірне, це історія. Я вже казав, що кожна гра, кожна перемога, кожна поразка – це історія для клубу, для міста. Я хочу подякувати нашим уболівальникам за таку підтримку, гравцям, персоналу клубу, що ми цей тиждень працювали дуже чудово і налаштовували хлопців на такий непростий матч.

На настанові я сказав, що якщо ми будемо діяти дисципліновано і агресивно в атаці, то обов’язково переможемо – так і вийшло. Чудові емоції, які дуже тяжко передати, тому що це щось неймовірне.

В перерві ми завжди показуємо аналіз на екрані, показали, які проблеми є у Динамо, і довели це до гравців, які в нас були проблеми, як краще зіграти в обороні. Це все вийшло, і ми сьогодні здобули дуже важливих три бали, які нам просто дуже важливі.

Емоційне святкування? Та це не ривочок. Чесно кажучи, я так мріяв, що якщо ми будемо перемагати, заб’ємо м’яч на останніх хвилинах, то я проїдуся на колінах. Не вийшло, я так стримався у цих емоціях, коли ми забивали третій м’яч. Він дуже такий класний був, така чудова атака.

Епізодично я кайфував від гри команди, коли вже за рахунку 2:0 у нас були чудові виходи з оборони в атаку – те, що ми, в принципі, і хотіли робити протягом усього матчу, але Динамо, звісно… Не було цього простору, а потім він з’явився – ми розумно цим скористалися і забили третій м’яч. Тому так, епізодично я кайфував от того, що ми робили на футбольному полі.

Звісно, були помилки, звісно, у нас були моменти, які ми виправили в перерві, тож цей аналіз був дуже важливий кожну гру. Я вдячний, що ми впорались з тиском, який був, чудово зіграли в перехідних фазах з оборони в атаку. Це дуже важливо було.