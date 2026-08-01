Сергій Разумовський

Півзахисник Шахтаря Антон Глущенко продовжить кар’єру в Зорі. Донецький клуб віддав 22-річного футболіста в оренду луганцям до завершення сезону-2026/27. Про домовленість офіційно оголосили пресслужби обох команд.

Глущенко розпочинав футбольний шлях у харківському Металісті, а 2017 року приєднався до академії Шахтаря. За юнацьку команду донеччан він виступав у Юнацькій лізі чемпіонів, де провів 13 матчів, забив чотири голи та віддав одну результативну передачу. Один із м’ячів Антон забив у поєдинку проти мадридського Реала.

Дебют півзахисника за основний склад Шахтаря відбувся 4 червня 2023 року. Загалом за першу команду він зіграв 13 матчів, відзначився чотирма голами та зробив один асист. В окремій статистиці клубу зазначено сім поєдинків і три забиті м’ячі, зокрема два матчі в Лізі конференцій.

Також Глущенко захищав кольори Ворскли, за яку провів вісім зустрічей і забив один гол. Минулого сезону футболіст виступав за Кудрівку на правах оренди – 14 матчів, один гол та один асист. На міжнародному рівні він викликався до юнацьких збірних України.

У попередньому сезоні Зоря завершила чемпіонат УПЛ на восьмій позиції. Цей чемпіонат луганці розпочали з перемоги над Колосом (2:0).