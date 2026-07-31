УПЛ стартувала! Зоря в більшості перемогла Колос
Підопічні Віктора Скрипника здобули три очки
Фото - ФК Колос
Луганська Зоря і ковалівський Колос відкрили новий сезон Української Прем’єр-ліги. Поєдинок пройшов у Києві і завершився перемогою команди Віктора Скрипника з рахунком 2:0.
На 8-й хвилині Колос залишився у меншості після вилучення захисника Микити Бурди. Зоря дотиснула ковалівців у другому таймі. На 70-й хвилині відзначився Пилип Будківський, а на 82-й – Федір Задорожний.
УПЛ, 1-й тур
Зоря – Колос – 2:0
Голи: Будківський, 70, Задорожний, 82.